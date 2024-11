Video Röövpüüdjate meelehärmiks käivad inspektorid väljas iga ilmaga

Kolmapäeval õhtul on õues koearailm: taevast langevat lörtsilärakaid väntsuvad siia-sinna tugevad tuulepuhangud. Maad katab vesine puder. Astume fotograafiga oliivirohelises vormis relvastatud tandemi kannul, pimeduses aeg-ajalt vilksatamas taskulambi ere vihk. Otsime keskkonnaameti inspektoritega lõhepesi ja uurime inimtegevuse jälgi. Kui veel hommikul lootsin, et kehva ilmaga jääb reis maakonda ära, nii ei lähe. “Koerailm ei hoia püüdjaid tagasi. Mõni lähebki selle peale, et vaevalt inspektorid väljas on,” selgitas üks vormikandjaist.