Pärnu viiulimängija pälvis võistlusel kaks eriauhinda

Žürii esimees Juhan Uppin nimetas Toomas Valku virtuoossuse musternäiteks, kiites tema tehnilist meisterlikkust, publiku kaasahaaramise oskust ja unikaalset loomingulist stiili. “Toomas on vana külapillimehe ehe noor variant, kelle looming on juba ise muutunud traditsiooniks.”

Vabariigi Pillimehe konkurssi on korraldatud 2018. aastast ja see on ajendatud Rootsi riksspelman’i traditsioonist. Sündmuse eesmärk on populariseerida pärimusmuusikat, edendada pillimänguoskust ja tõsta esile Eesti kultuuripärandit.