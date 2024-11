Suur pildigalerii Vastase 15 sekundiga nokauti löönud Pärnu kikkpoksija pani kodusaali rõkkama

Kümneaastase pausi järel Pärnus toimunud võistlusspordi gala The Clash meelitas suvepealinna suurima spordiareeni tribüünidele üle tuhande huvilise, kes said õhtu jooksul elada kaasa üheksale tai-, kikk- ja klassikalise poksi matšile.

“Teadsin, et ta hakkab natuke tagasi hoidma. Seetõttu kavatsesingi kohe aktiivselt peale minna. Nii läkski. Läksin põlvega sisse ja võtsin selle võidu ära,” seletas Lootus kiirelt saavutatud võidu saladust. “Vastane on tubli ja töökas, aga teadsin tema varasematest matšidest, et tal jääb sellest puudu, et kui vastane hakkab peale tulema, ei hakka ta välja liikuma ja jääb kinni. Kasutasin selle ära.”