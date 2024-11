Video ja suur pildigalerii Vastase 15 sekundiga nokauti löönud Pärnu kikkpoksija pani kodusaali rõkkama

Lootus, kel enne Pärnu matši oli kirjas neli võitu, kuid ei ühtegi kaotust, ütles, et plaaniski enne seda vastasseisu kasutada ära oponendi passiivsust ja ise aktiivselt rünnata.

“Teadsin, et ta hakkab natuke tagasi hoidma. Seetõttu kavatsesingi kohe aktiivselt peale minna. Nii läkski. Läksin põlvega sisse ja võtsin selle võidu ära,” seletas Lootus kiirelt saavutatud triumfi saladust. “Vastane on tubli ja töökas, aga tema varasematest matšidest teadsin, et kui vastane hakkab peale tulema, ei hakka ta välja liikuma ja jääb kinni. Kasutasin selle ära.”