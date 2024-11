Täna on kasulik soojendada suhteid vana töökaaslase, kliendi või äripartneriga. Samal ajal vajab keegi sinu nõu ja juhiseid. Oled juhiks sündinud!

Soovid päeva jooksul palju korda saata, kuid oluline on meeles pidada, et üle ei maksa pingutada. Homme on ka päev.