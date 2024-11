Avalikus ruumis vägivallatseti, ehitusobjektilt varastati hinnaline töövahend

Politsei sai teate, et 24. novembri öösel kella poole kahe ajal lõi 31aastane mees Pärnus Rüütli tänaval 39aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Kriminaalmenetlust alustati avaliku korra rasket rikkumist käsitleva paragrahvi järgi.

Veel teatati politseile hiljuti sellest, et ajavahemikul 21. novembri õhtust 22. novembri hommikuni on Pärnus Kalamehe tänaval ehitusobjektilt varastatud roheline väikelaadur Avant 528. Kahju on 21 000 eurot. Sellegi kuriteo kohta algatati kriminaalmenetlus.