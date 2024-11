Ansambel Lonitseera astub Pärnus üles ühes Märt Avandiga

Ansambel Lonitseera annab novembri lõpus kolm kontserti, kus ansamblit saab näha-kuulda uues kõlapildis ja ootamatus vormis. Kolmel kontserdil astub koos Lonitseeraga lavale Vanalinna hariduskolleegiumi (VHK) keelpilliorkester ja veel kolm külalist, kes sellise koosseisuga tavapäraselt ei musitseeri.



Kui Tartu kontserdi publik kuuleb laulmas linnapea Urmas Klaasi ja Tallinna publiku ette astub külalisena Jaan Pehk, siis Pärnu publikut rõõmustab koos Lonitseera ja VHK keelpilliorkestriga näitleja Märt Avandi.



“Jõuluhümn “Keskpärane laulja” vajas meessolisti. Märt laulab seda laulu hiilgavalt ka meie plaadil “Loni jõulud”,” selgitas Lonitseera solist ja kunstiline juht Kaisa Kuslapuu. “Tartu kontserdi solistivalikul pidasime aga silmas seda, et linnapeaga koalitsiooni loomine enne 1. adventi on väga oluline. Ning Jaanil on meist kõigist kindlasti kõige kõrgem hääl, mis saabuvaid pühi arvestades on ainuõige ja harras valik.”



Nagu mainis SA Eesti Kontserdi meedia- ja kommunikatsioonijuht Silver Kuusik, on üllatamine osa viis aastat tegutsenud Lonitseera isikupärast, mida sõnadesse seada on võrdlemisi keeruline. Ta lisas, et Lonitseeras kohtuvad kupleelik irvitamine ja lüüriline südamepuiste.



Kuslapuu peab oma suurimateks mõjutajateks statsionaarset kruusahunnikut sünnikodu ees ja eestikeelse levimuusikaga üleskasvamist.



Aastate jooksul on Lonitseera omanäolist stiili püüdnud kirjeldada nii kuulajad kui bändiliikmed ise, kuid üheselt mõistetavana pole see seni õnnestunud. Kõige täpsemalt iseloomustavad seda muusikute sõnutsi fraasid “dramaatiline indijatspopp”, “peen huumor hea bassiga” või “suht kaasalauldav muusika”. Kriitikute hinnangul eristub Lonitseera paljudest muudest bändidest oskusega luua meloodiaid, mis jäävad kummitama juba esimese kuulamise järel. Kuusiku väitel on selle hea näide pala “Nikolai”, mis heliseb kõrvus ilmselt igaühel, kes seda kas või korra on kuulnud.



Lonitseera debüütalbum “Tapeet” ilmus kaks aastat tagasi ja selle võtsid soojalt vastu nii fännid kui kriitikud. 2023. aastal pälvis album Eesti muusikaauhindadel aasta autorilaulualbumi tiitli.



Ansambel Lonitseera, VHK keelpilliorkester ja värvikad üllatuskülalised astuvad kolmes linnas publiku ette sel nädalal kolmel järjestikusel õhtul. Ühes Avandiga panevad muusikud nendele kontsertidele punkti Pärnu kontserdimajas laupäeval.