Suur pildigalerii ja videod Sügisulul lõikas loorbereid uude kuube seatud retro

Mõlemad neiud esitasid 1990ndatel kuulsaks saanud hitte. Ollepilt kõlas 1995. aastal Gwen Stefani ja ansambli No Doubt esituses laineid löönud loo “Don’t Speak”, mis oli uue kuue saanud 6/8-taktimõõdus.

“See on väga keeruline laul, aga Jete-Pauline kandis selle väga hästi välja,” kiitis Sügisulu peakorraldaja Helen Erastus Pärnu kontserdibüroost 14–16aastaste A-kategooria finalistide seas esinenud Ollepit. “See oli väga maitsekas, hingestatud ja hea esitus.”

“See lugu ja esitus pani publiku kaasa elama,” kinnitas Erastus, kelle sõnutsi on rõõm tõdeda, et noored lauljad ei pelga valida laule, mis varemgi on Sügisulu konkursil kõlanud. Sama looga lõi neli aastat tagasi Sügisulul laineid Wanda-Heleene Ollep, kes toona tunnistati grand prix’ vääriliseks.