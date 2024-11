Kadi Kenk Kuidas hoiduda viirushaigustest

Novembri algusest on gripihooaeg täies jõus, meenutades meile, miks on tervise hoidmine ja teadlikud valikud nüüd eriti olulised. Eelmine gripihooaeg andis karmi õppetunni: haigus algas varakult, kestis pikalt ja kulges raskelt. Raske gripi või sellega kaasneva kopsupõletiku tõttu hospitaliseeriti 1526 inimest, intensiivravi vajas neist 11,7 protsenti, 106 inimest suri. Need arvud meenutavad, et gripp pole kerge külmetushaigus – see võib osutuda rängaks ja isegi eluohtlikuks.