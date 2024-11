Galerii Südalinna ostukeskusse jõudis ​näitus sajandi suurimatest haiguspuhangutest

“Mitu rasket nakkushaigust on õnnestunud seljatada tänu vaktsiinidele, mis on olnud osa meie ühiskonna kaitsest juba ligi sajandi. Oluline on aga ajalugu meenutada, sest kahjuks levivad paljud nakkushaigused maailmas endiselt ja seetõttu on ka Eestist vaid ühe lennureisi kaugusel,” sedastas tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe.

Näituse kuraator, Eesti tervisemuuseumi teadur Anna Rinaldo märkis, et vaktsineerimine on olnud üks tõhusamaid meetmeid nakkushaiguste levikut piirata. “Rändnäitus näitab, kui suure arenguhüppe on meie meditsiinisüsteem küllaltki lühikese ajaga teinud, ning tuletab meelde, et kaitse nakkushaiguste vastu on meie kõigi ühine pingutus,” seletas ta.