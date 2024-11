Galerii Täringukivid ja tsirkusemäng ehk mida põnevat leiab uuenevalt Supeluse tänavalt

Et Pärnus käib elu ka väljaspool suve, tahaks praegu uuenevat tänavat seirates esmalt küsida, miks sõiduteel asfaltkatte sisse vahed on jäetud ja niigi kitsas sõidutee ohutussaartega veelgi kitsamaks tehakse? Sellele ja teistelegi küsimustele uurisime vastuseid Pärnu linnavalituse ehitus- ja taristuteenistuse projektijuhi Meelis Kaljumäe ja ehitaja, OÜ Atemo projektijuht Allar Nairis käest.

On nädala algus, pärast paaripäevast lumeuputust kallab vihma, töömehi tänaval näha pole, kuid kümned alusetäied Tammsaare tänavale tõstetud tänavakividega viitavad, et kohe ollakse valmis jätkama. Nairis kinnitas, et sügis on tõesti lasknud töödega graafikus püsida ja nad loodavad veel vähemalt jõuludeni jätkata. Edasi oleneb ilmast, kuid hiljemalt mai lõpuks on tänav koos haljastusega valmis.

Rahustavad täringukivid

Kolm kuud kestnud ehitustööde käigus on tehtud kõik maaalused tööd, mis puudutavad vee-, kanalisatsiooni-, side- ja elektritaristut. Paigas on sõidutee äärekivid ja esmaspäevaks oli 90 protsendi ulatuses ka asfaltimistööd tehtud, talvel jätkub täringukivi paigaldus, loetles Nairis ja seletas, et praegu keset sõiduteed asfaldi keskele jäetud aukudesse ei tule ohutussaared, vaid karedad täringukivid, mille eesmärk on liiklust aeglustada.

Supeluse tänav on edaspidigi kolmel suvekuul autoliiklusele suletud, ülejäänud ajal kehtib seal kiirusepiirang 30 kilomeetrit tunnis. Sõidutee osa on küll varasemaga võrreldes kitsam, kuid siiski mahub sinna kahesuunaline liiklus.

Objektijuht Allar Nairis loodab, et ilm lubab teetöid vähemalt jõuludeni teha. Foto: Urmas Luik