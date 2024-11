Transpordiamet lisab aegu sõidukite registreerimiseelseks kontrolliks

Ameti teatel on järgmisel aastal kehtima hakkava mootorsõidukimaksu ajel kasvanud sõidukite registreerimine ja omanikuvahetus, mis on märkimisväärselt tõstnud teenindusbüroode koormust. Et leida võimalus kõikide kliente teenindada, tekitati teenindusbüroodes juurde broneeritavaid aegu.

“Klientidel palume jälgida regulaarselt aegade kättesaadavust, kuna olukord muutub ajas, sealhulgas palume vaadata aegade kättesaadavust eri büroodes, eriti suuremates, kus näiteks mõni klient tühistab oma aja või siis lisatakse aegu broneeringusse,” lausus Jesse. “Kui klient on endale aja broneerinud, võib aegadel endiselt hoida pilku peal aegadel, kuna võib tekkida vaba aeg esialgu broneeritust varem. Ühtlasi paneme klientidele südamele: kui selgub, et te ei saa broneeritud ajal tulla, siis palun tühistage see aeg varakult, et mõni teine klient saaks selle endale.”