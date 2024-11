Aasta naisettevõtja Kaire Pagliuca loodud ilutooted räägivad igaüks oma lugu

Ettevõtte asutaja Kaire Pagliuca meenutab, et Magrada lugu algas palju varem, kui ta 2015. aastal lõpuks firma asutamiseni jõudis. “Magrada on sündinud puhtalt vajaduspõhiselt ja ma ei arvanud kunagi, et sellest saab minu töö,” räägib naerusuine ja energiast pakatav firmajuht.