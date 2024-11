Galerii Kahepäevase talve järelkaja

Vihma ladistab ja maa lirtsub. Vett on nüüd jõgedes taas nii palju, et mõni neist kaalub ahistavast sängist pääsemist või on selleni juba jõudnud. Näiteks Soomaal võis isegi möödunud nädala lõpus kanuuga üle lagendike kulgeda ja et lumesula- ja vihmavett aina lisandub, saab viiendat aastaaega mõnda aega nautida. Kindlasti kauem kui möödunud nädala kahepäevast talve.