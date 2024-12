Wendre jätkab Peter Hundi seatud kursil

AS Wendre tegi mullu 57,1 miljoni euro suuruse käibe, millest 97 protsenti moodustas eksport. Ettevõte lõpetas aasta 62 400eurose kasumiga, mis on märkimisväärne paranemine võrreldes eelmise aasta 1,7 miljoni eurose kahjumiga.

Wendrest rääkides ei pääse kuidagi mööda Peter Hundist, kes ühe oma kolleegi sõnutsi oli suurem kui elu: ehe ja maalähedane mees, kes teadis, mida tahtis. "Ta suhtles kõigil tasanditel ega ületanud kunagi oma positsiooni või staatust. Tema energia oli nakkav ja ta ideed, mida kogu aeg spontaanselt tekkis, olid väga inspireerivad, mille tulemusel tekkiski praegune tugev ettevõte. Peteril oli alati aega teisi kuulata, ta andis nõu, kui arvas, et see sobib, ei keskendunud kunagi ainult oma ärile, vaid igale inimesele, kellega suhtles. Ta oli helde mees ja õrn hiiglane igas mõttes. Peter ehitas üles suure pärandi, mis on elujõuline, arenemis- ja kohanemisvõimeline. Kui mõeldakse Peterist, siis mõeldakse Wendrestki ja vastupidi, sest neid ei saa lahutada," iseloomustab firma tegevdirektor Gavin John Perkins kunagist head sõpra ja tarka kolleegi.