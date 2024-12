Pärnumaa ettevõtted nuputavad usinasti, kuidas rohelisemalt talitada. Sel on kaks põhjust: sedaviisi hoiab kokku raha ja loodusest võetud ressurssi. Majanduslikus mõttes on aga kaalukas argument, et kestlik suhtumine annab konkurentsieelise: kliendid on muutunud nõudlikuks ja eelistavad neid, kellele keskkond korda läheb. Seda, kes raiskab, ähvardab tellimusteta jäämine.