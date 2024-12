Majanduse päästeplaan Kärped, kasv ja julgus suurelt unistada

Tapver leidis, et investeeringud teadusesse ja arendusse ning innovatsiooni panevad majanduskasvule aluse. “Peame keskenduma lisandväärtuse suurendamisele ja intelligentsele tootmisele. Eesti majandusele on suurima mõjuga tootmis-sektor. Peame suunama ressursid sinna, et muuta tööstus ja inimesed targemaks, isegi kui tööealisi elanikke jääb vähemaks,” sõnas Tapver. Tema arvates on niisama oluline avardada töötleva tööstuse eksporditurgu.

Maksudebatt ja süsteemi tõhusus

Eksperdid rõhutasid arutelul, et muutmaks maksusüsteemi, on vaja usaldusväärsetele andmetele toetuvat sisulist debatti. Uusküla märkis, et maksudebatti tuleks alustada kohe ja andmepõhise lähenemise teel. “Analüüsid ega uuringud ei jõua ühiskonda, mistõttu arutelu jääb tihti pinnapealseks,” nentis ta. Tapver lisas, et isegi kui uuringuid tehakse, ei arvestata nendega sageli otsuseid langetades.



Analüütikud kinnitasid, et Läti ja Leedu on olnud meist ambitsioonikamad ja tõhustanud maksukogumist ilma maksumääri tõstmata. Nende ühine seisukoht oli, et enne tuleb korrastada maksukäitumine. Eametsa arvates on just nüüd õige aeg alustada sisulist maksudebatti, et järgmisteks valimisteks oleks mandaat olemas. “Arutelu peab toimuma enne, mitte pärast valimisi,” rõhutas ta.

Pikaajaline visioon ja strateegia

Nagu analüütikud toonitasid, vajab Eesti pikaajalist strateegiat ja julgeid otsuseid, et suurendada riigi atraktiivsust. “Peame ise minema välisinvestoritega kohtuma ja pakkuma tingimusi, mis meelitavad suurettevõtteid siia,” sõnas Uusküla. Ta tõi esile Leedu praktika, kus investoritele pakutakse bürokraatia asemel tuge. “Kindlasti ei ole põhjust end väikseks ja kaitsetuks rääkida. Oleme suured, tugevad ja aitame teisi. Viimaste aastate kogemus on näidanud, et peame rääkima end Venemaa mõjutsoonist välja.”



Tapver rõhutas lisandväärtuse osa. “Lisandväärtuse kasvatamine peaks olema Eesti majanduse keskne eesmärk. Tootlikkuse tõstmine annab meile eelise, sest probleem on kogu Euroopas: kui Eestis suudame lahenduse leida, oleme eeskujuks,” märkis ta.



Eamets kutsus üles regulatsiooni lihtsustama. “Me keerame igal pool vinti peale. Peaksime keskenduma miinimumnõuetele, mitte ülereguleerimisele,” soovitas ta, pannes ette tõsta esmalt tootlikkus 120 protsendini Euroopa Liidu keskmisest. “Tasakaalus eelarve ei saa olla peamine eesmärk, ambitsioon peaks olema suurem.”