Pildid Selja küla lähistelt kännujuure alt leiti arvukalt plahvatusohtlikke sütikuid

Demineerijate teatel oli tegemist teise maailmasõja aegsete Saksa päritolu tankimiini sütikutega, originaalnimetusega T-Minenzünder 42. Nad selgitasid, et mis tahes sõjaaegne lahingumoon võib olla ohtlik, kuna aeg ja eri mõjutused on teinud oma töö. Kuna sütikud on mõeldud lõhkekeha plahvatama panema, on need eriti ohtlikud. Ka kõige väiksema lõhkematerjali plahvatuse korral on vigastused inimesele väga suured ja tagajärjed traagilised.