Eksperdid Tööprobleeme lahendades arenevad ka töötajad ehk Mis kasu on grupi-coaching’ust

Üha sagedamini kogetakse organisatsioonides järgmist olukorda.



Töötajad sõltuvad oma ülesannetes üksteisest: kui rühma üks liikmeid oma tööd õigeks ajaks ära ei tee, peab järgmine paraku ootama. Töö-tegemiseks vajalik info ei liigu, kuigi toimuvad koosolekud ja vahetatakse e-kirju. See tekitab kolleegide vahel pingeid ja süüdistatakse üksteist. Venivad töötegemise tähtajad ja klientidel kaob organisatsiooni vastu usaldus, sest töö pole õigeks ajaks valmis.



Info edastamist ja vastuvõtmist ehk kommunikatsiooni peetakse tänapäeval üheks olulisemaks eduteguriks. Oma uuringutele toetudes väidame, et kommunikatsioonioskusi annab üsna edukalt arendada, kui töötajad koostööd teevad. Üks viise selleks on grupi-coaching. See on demokraatlikes riikides üha laialdasemalt kasutatud juhtimisvahend, mis on kogu maailmas tuntud termin.

Fookus Pärnumaal

Autorid on grupi-coaching’u abil arendanud organisatsioone ja töötajaid juba üle viie aasta ning teinud üle-eestilisi teadusuuringuid. Sel aastal oleme keskendunud Pärnumaale, kuna kohalike (personali)juhtidega suheldes selgus, et kuigi paljud on teadlikud individuaal-coaching’u kasulikkusest, on teadlikkus grupi-coaching’ust märksa madalam. Pärnumaa kasuks otsustati ka seetõttu, et piirkonnas elab mitu Tartu ülikooli majandusteaduskonna doktoranti, kes on pühendunud oma teadustöö levitamisele Pärnu linna organisatsioonides.