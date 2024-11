GALERII Pärnu võrkpalliklubi mängis fännide närvidega, ent venitas võiduseeria viiele ja tõusis tabeli tippu

Pärnu võrkpalliklubi oli kodusaalis Võru vastu mängu alguses niivõrd heas hoos, et näis, et kõik asjaosalised jõuavad “Aktuaalseks kaameraks” koju. Siiski kujunes kell seitse alanud volleõhtu viimaks nõnda pikaks, et kõne alla ei tulnud enam spordiuudisedki.