Sõnn nokitseb täna millegi kallal, et stressi maandada. Kuidas oleks jõulupärja meisterdamisega?

Luubi all on su emotsionaalne heaolu. Millegi kallal nokitsemine, olgu see vana söögilaua restaureerimine, jõuluehete valmistamine või sokikudumine, maandab stressi ja tõstab tuju.