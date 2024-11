Must reede ehk Black Friday on muutunud aasta oodatuimaks ostupeoks, kus nii poed kui teenusepakkujad meelitavad suuri allahindlusi otsivaid ostjaid. Kuid kas see päev on tõesti parim aeg säästa või hoopis tarbimislõks? Kui mõnes uksest ja aknast saabunud kaubanduslikus teadaandes pakutud hinda uurisin, läks meel mustaks, kui taipasin, et soodustus on hoopis “soodustus”.