Tänavausutlus Must reede: kas praktiline sääst või emotsionaalne osturalli?

Kas see on teie arvates hea ja vajalik kampaania?

Anneli: Ma arvan, et on hea. Eriti kui on väiksed lapsed peres ja palju asju saab ära osta, lastele just.

Siret: Üks tuttav just postitas pildi, et millal must reede läbi saab ja madalad hinnad tagasi tulevad. Kui päriselt on allahindlus, siis loomulikult on praegusi hinnatõuse arvestades hea, kui saab midagi kokku hoida, hooajaks vajalikku osta. Jõulukinkide teema oleneb perest, meie pole neid aastaid teinud, sest kõik on olemas.