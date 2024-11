GALERII «TV 10 olümpiastarti» pakkus rõõmu, aga pärnakaid kimbutab kohtunike-, ruumi- ja kurvipuudus

“Seda näeb hästi tipptunnil, kui hall on rahvast täiesti täis. Aga niimoodi on igal pool. Olen rääkinud ka Tallinna treeneritega, neil on sama lugu: pole ruumigi, et kella kolmest kuueni kuskil trenni teha. Vaata, et üldse kõndigagi saad. Aga noori jagub, ses suhtes keegi ei virise,” arutles treener. “Minu seisukoht on alati olnud, et Pärnus võiks üks normaalne kergejõustikuhall ka olla. ÕIGE hall, mitte see, mis meil on praegu. Kui Tallinn, Tartu ja Võru on sellega hakkama saanud, siis Pärnu on ka selle ära teeninud.”