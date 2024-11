Pärnu aasta ettevõte pakub põnevaid maitseelamusi

"JP Foods on pikaajalise kogemuse ja hea ekspordivõimekusega tootmisettevõte. Lisaks panustamisse kohalikku majandusse ja kogukonda ning jätkusuutlikkusele hinnatud kriteeriumitele on meie jaoks oluline, et ettevõte panustab süsiniku jalajälje vähendamisse. Kindlasti on tegemist kõrget lisandväärtust pakkuva ettevõttega," märkis tunnustuse üleandmisel Pärnu abilinnapea Irina Talviste.