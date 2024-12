Indrek Sirp Mis seisus on Eesti kaitsetööstuspargi loomine?

Kaitsetööstuspargi eesmärk on toetada kohalikku kaitsetööstust tootmiskeskkonna kujul, et toota laske- ja lahingumoona ning nende komponente. Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu näitab, kui olulist rolli mängib riigi kaitsmisel kaitsetööstus. Kõikjal Euroopas astutakse samme, et kiires korras kasvatada kaitsetööstuse suutlikkust toota laskemoona, relvi ja muud sõjalist kaupa.