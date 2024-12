Toidupank korraldab reedel ja laupäeval kauplustes toidukogumispäevad

Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni teatel on tänavu toidupanga abi vajanud keskmiselt 17 500 inimest nädalas. See arv peegeldab, et vajadus toiduabi järele ei vähene. Lisandunud on peresid ja üksi elavaid inimesi, kes varem said ise hakkama, kuid nüüd vajavad toiduabi.

Boerefijn tõi esile, et enne jõule annetatud toidukraam on erilise tähtsusega, kuna see aitab paljudel peredel luua veidi rõõmsama ja kergema pühadeaja.

Toidupank kutsub peale toidu annetamise häid inimesi üles kaasa lööma toidukogumispäevade vabatahtlikunagi. Vabatahtlike ülesanne on aidata annetusi koguda ja kaupa transpordiks ette valmistada.



“Vabatahtlike osa toidukogumispäevadel on tegelikult kõige olulisem. Me täname kõiki, kes leiavad aega, et tulla kohale ja aidata. Tulge kas üksi, kahekesi või võtke kaasa sõpruskond ning veetke koos mõni tund heategevuse eesmärgil!” kutsus Boerefijn.



Ükskõik kas osalete vabatahtlikuna või annetate kaua säilivat toidukaupa, mõlemal moel saate aidata oma piirkonna puuduses elavaid inimesi.

Pärnus oodatakse annetusena toitu reedel 13–19 ja laupäeval 12–19 Kaubamajaka Hyper Rimis, Riia maantee Maxima XXXis, Mai, Suurejõe ja Ülejõe Selveris ning Maksimarketis.