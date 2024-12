Loodusvaatlus Esimene lumi kadus, kuid mitte jäljetult

Ehkki novembri lõpus langenud lumi on tänaseks kadunud, näeb mitmes maakonnas siiani selle jälgi. Väisasin paari kodumetsatukka ja tõtt-öelda tegi avanenud vaatepilt mind pisut kurvaks. Paksu lumikatte all on puud ju ennegi ägisenud ja nii mõnigi neist lõpuks alla andnud, kuid viimase lume järel on murdunud kuuse- ja männilatvu ning latiealisi mände silmatorkavalt palju. Rohkem kui tormituulte järel. Samuti painutas raske jää- ja lumesegu noored männid vastu maad ja nüüd on paljudel neist küür seljas. Osa kahjuks ei taastugi.