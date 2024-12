Sadama kossutiim sai Eesti tiimidelt kolmanda nähvaka järjest ja Kärp hakkab tantsima

Sadam on jätkuvalt kahe mehe ansambel: tsenter Ajiri Ogemuno viskas 20 punkti ja hankis 14 lauapalli ning mängujuht Christian Bradford lisas 17 silma ja kuus söötu. Rapla eest oli 24 punkti ja üheksa lauaga üleplatsimees kõrvialune jõud Jalyn Mccreary.

Ehkki hooaeg on alles noor, võib Sadam pärast selliseid litakaid ja sarnases taktis jätkates oma eesmärgist ehk Eesti-Läti ühisliiga sõelmängudest vaid unistada. Pärnu on 15 meeskonna konkurentsis langenud 12ndaks, kui tabelist vaatab vastu kolm võitu ja kuus kaotust. Rapla (6-5) on seitsmes.