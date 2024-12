Uue tiimiga liitunud Talviku hüppab võimsama tsikli selga

Seetõttu otsustas ta aasta enne MX2-klassi vanusepiiri täitumist teha ära sammu kõrgemale. "Alustada puhtalt lehelt uues klassis uue mootorrattaga, et enda õige vorm taas üles leida. Õnneks Triumph just sellist võimalust mulle pakkuski ja olen neile väga tänulik," tunnistas Talviku.



Seni on motosportlane harjutanud Triumphi TF 250-X tsikliga ja kogetu on teda positiivselt üllatanud. "Tunnen end Triumphi seljas mega hästi. Nende 250 tsikkel on originaalis juba üllatavalt hea – alumiinium raam on juhitavuse ja keeramise poolest ülimugav. Võrreldes teiste tsiklitega, millega olen viimasel ajal sõitnud, on Triumphi 250 alguse jõu poolest teistest üle ja minu jaoks on seda lihtsalt pöördes hoida, eriti liivastel radadel sõites," rääkis Talviku, kes saab 450kuubikulise tsikli kätte aasta alguses.



Pärnaka peamine eesmärk on teha korralik talvine ettevalmistus ja kohaneda maksimaalselt uue kaherattalisega. ADACi sarjas on sihiks võetud hooaja kokkuvõttes koht esikaheksas ja Eesti meistrivõistlustel MX Open klassi tiitel. Seejuures ka kuulus Pärnu Kuninga tiitel, mis on suvepealinlasele lapsest saati üks unistusi olnud.



Triumph Aqva Racingu tiimi mänedžer Stefan Jakubini lõi käed Jörgen-Matthias Talvikuga (paremal). Foto: Team 101%





Triumphi tiimi mänedžeri Stefan Jakubini sõnutsi on neil hea meel, et nii kõva sõidumees nagu Talviku just nendega liitus.



"Tahame teha kohe tiimi esimesel täisaastal tugeva alguse. Plaanis on sõita kõik ADACi etapid, et nii tiimi kui meie sõitjaid näidata. Tahame sellega luua uusi võimalusi ka tulevikuks, tekitada uusi koostöövõimalusi ning avada Eesti sportlastele uksi, et end maailma tasemel tõestada. See on alles algus ja meie sihid on kõrged," kinnitas eestvedaja.



Mullu käidi välismaal, kus saadi selgelt aru, et tasemevahe on suur. "Mitte seepärast, et meil poleks andekaid sõitjaid, vaid lihtsalt siinsed kodused võimalused ei lase rahvusvaheliseks tasemeks sõitjaid ette valmistada. Sellest saigi alguse soov luua oma tiim, et aidata nii Eesti sõitjaid, aga ka viia kogu Eesti motokross uuele tasemele," rääkis Jakubini.