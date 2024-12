Sadama masendav seeria lõppes. Kärp: Selline tunne, nagu oleks Madridi Reali või Panathinaikost võitnud!

“Aga nendest juttudest on kasu olnud, näen seda poiste nägudest! Olen neile öelnud, et me ei hakka hirmsaid vahetusi tegema ega treenereid lahti laskma. Paugutamine pole alati kõige õigem. Ma tean, mis tööd siin klubis tehakse, vajame vaid pisut positiivset energiat,” rääkis Kärp, väites, et Stepanovsky jalgealune ei muutunud vahepealsel viletsal perioodil kuumaks. “Oleme temaga kokku leppinud, et räägime omavahel ausalt, mitte selja taga. Vitaly pole loll ja saab aru, et kui kaotused tulevad, siis treenerite tool kõigub. Kunagi Toomas Annuk läks varemgi ära (vallandati, M. P.). Ma näen seda töö hulka, mis Stepanovsky teeb. Aga kuidas see tulemustes kajastub, seda ma ei tea: täna (laupäeval, toim) oli näha, et me oskame mängida, aga siis see Viimsi kaotus, mis näitab, et me ei oska midagi.”