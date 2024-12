Nädalast jäi kõlama Hariduslepe, mida koolipidajad ei poolda

Kuidas küll mõista aga haridus- ja teadusministeeriumi sellenädalast hurraa-hüüdena kõlanud teadet, et õpetajate töökoormust ja karjäärimudelit puudutava haridusleppe sõlmisid kõik pooled. Esmavaates ongi vormiliselt nagu kõik õige ja leppele andsidki allkirja kõigi osaliste esindajad.

Teisalt saame aga teada, et Eesti 79 linnast-vallast ehk koolipidajast andis leppele heaksiidu vaid üheksa. Pärnumaa omavalitsustest pole ükski näidanud valmisolekut leppega liituda. Tegelikult saame selle põhjal hoopis väita, et enamik Eesti valdu-linnu on haridusleppe sõlmimise vastu.