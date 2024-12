Kutsumata külalised virutasid kõike, mis ette jäi: raamatutest kallite seadmeteni

Politseile anti teada, et ajavahemikul 22. novembrist 6. detsembrini on Tori vallas Kuiaru külas lõhutud uksed ja käidud sees eramus ja kõrvalhoonetes. Varastatud on murutraktor Husqvarna, eri kodumasinaid, elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu, nõusid ja raamatuid. Esialgsel hinnangul on tekitatud kahju umbes 8600 eurot.