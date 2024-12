Galerii Janno Bergmanni “Kurja lilled” toovad moodsa tehnoloogia abil esile kaduvuse ilu

Näitus on katseline jätk Bergmanni fotoseeriale “Les Fleurs du Mal”, mis on ajendatud Charles Baudelaire’i kurikuulsast luuleraamatust. Laiendatud pildiseeria on loodud tehisintellekti mudeli abil, mille näituse autor on välja mõelnud, kasutades algse fotoseeria teoseid ja seejärel suunanud tekstiviiba abil uuele visuaalsele rännakule. Selline eksistentsitasandite kõrvutamine võimaldab jälgida ühe kaduvusele määratud orgaanika teekonda post mortem: põrmust uuele elule. Ühe hääbunud lillekimbu metamorfoos ei rända sellel näitusel üksnes pildilt pildile, vaid teleporteerub ka kolmemõõtmelisse objekti.