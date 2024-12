Läinud kuul tekitas paksu pahameelt olukord, kus inimene jäi Sindis Viira peatuses Tootsi suundunud ühissõidukist maha, kuna väidetavalt seisis vales kohas. Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk õpetas, et bussi tuleb oodata ikka bussipeatuse märgi, mitte ootekoja juures, kui need peaksid teineteisest kaugemal asuma. Aga tuleb välja, et üks peatus Sindi keskuse poole on aastaid kehtinud hoopis teistsugune kord.