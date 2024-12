Rain Jung kaitsetööstuspargist Midagi pole veel otsustatud

Rahvas sai aru, nagu oleks kõik juba otsustatud. Ei, ei ole. Tegemist on alles protsessi algatamise, analüüside tegemise ja võimaluste otsimisega, et kuhu Eestis üldse oleks otstarbekas rajada kaitsetööstuspark. Inimestele jäi kohtumisel mulje, et juba homme lüüakse kopp maasse. Ei. Uuringutesse kaasatakse kõik elanikud, kelle elukeskkonda võib kaitsetööstuspark mõjutada.