Karmen Koppel Haridusleppe läbikukkumisest räägiti juba enne selle sõlmimist

Haridusleppe läbikukkumisest räägiti juba enne selle sõlmimist. On selge, et see ei aita hoida ega tõsta Eesti hariduse kvaliteeti, vaid viib meid tagasi minevikku, mil töötulemuse asemel hinnati õpetaja staaži ja kooli juhiti ministeeriumi kaudu. Tõsiasi, et haridusleppega nõustusid vaid üheksa omavalitsust 79st, peaks olema kõige selgem signaal ministrile, et midagi ja kedagi väga olulist on märkamata või kuulda võtmata jäetud.