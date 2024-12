Video Rein Veidemann esmaesitles Koidula muuseumis oma trükisooja Rääma-teemalist raamatut

“Rein, ma imetlen sinu haaret! Sa jõuad pidevalt olla kursis kogu meie kultuurieluga. Peale selle, kui ma vaatan ainuüksi sinu hiljutisi monumentaalseid teoseid (“Mõtteloo” köide “Eesti kirjanduse mõte”, “Järjehoidja”, “Eesti kultuuri semiootika ehk Kuidas mõista eesti kultuuri”), oled sa selle kõige kõrval ilukirjandusega tegelnud. Minu suur austus selle eest, et sa võtsid ette papa Jannsenist kirjutada romaani “Lunastatud”. On suur õnn, et see sai tänavu ära märgitud Jaan Krossi kirjandusauhinnaga,” avaldas Koidula muuseumi juhataja. “Kirsi tänav 1st oled sa loonud Rääma monumendi. Maja, kus sa elasid, küll enam pole, aga arvatavasti tuleb meil sinna kivi panna,” tegi Trink ettepaneku.