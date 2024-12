Kuulake Pärnust pärit laulja Arabella Saks avaldas uue bändiga debüütsingli

Arabella & the Game Collection on uus bänd, kuhu peale nimitegelase kuuluvad kitarrist Grigori Rõžuk, bassist Meelis Niine ja trummar Elvis Jakobson. Lugu saab kuulata kõigil populaarsematel muusikaplatvormidel, pala ilmestab animatsioon.

“Drawn to Them” jutustab loo paarist, kes tõuseb oma ereda armuleegi poolest massist esile ja köidab kõigi tähelepanu. Arabella kirjelduse kohaselt on see energiline lugu, mille saatel tantsida, kui oled armunud või lihtsalt heas tujus. Sõnad kirjutas Arabella ja muusika lõid bändi liikmed koos.