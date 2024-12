Just sellist nullindate keskel lendu läinud stsenaariumi saab eesootaval aastal näha ikka ja jälle. Selle peale võib mürki võtta.

Pärnu praegune linnavõim on esimese linnukese juba kirja saanud, kui kaks nädalat tagasi kutsuti kohale orkestergi ja pasunahelide saatel avati Vallikääru aasal mitu kuud kinni olnud kaarsild, millele veidi üle 140 000 euro eest remonti tehti. Linnavalitsus püüdis mängida sillakese avamise koguni nii suureks sündmuseks, et pressiteate vahendusel ei peetud liigseks tuua esile kolme lihatööstust, mis said oma sortimenti kuuluvaid verivorstikesi ja -käkke turundada, ja mitut kohalikku ettevõtetki, kes toetasid auhinnamängude rikkalikku lauda.