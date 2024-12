Nädalast jäi kõlama Autoturg buumib

Põhjusi, mis autoturgu elavdavad, leidub erinevaid. Osa inimesi soovib isiklikust masinast üldse loobuda, et aastamaksust pääseda. Osa meist tahab oma praeguse sõiduriista säästlikuma vastu vahetada ja nii kindlustada soodsama maksu. Arvatavasti aga suurim osa võtab enne aastavahetust autovahetuse ette, pääsemaks tuleval aastal kehtima hakkavast sõiduki registreerimistasust, mis suurema mootoriga ja raskematel autodel võib ulatuda mitme tuhande euroni, sõltuvalt masina massist ja CO2-heitest.

Sõidukite registreerimine ja omanikuvahetus on enne mootorsõidukimaksu jõustumist kasvanud isegi sedavõrd, et Pärnus ja mitmel pool mujalgi avas transpordiamet teenindusbürood nädalavahetuselgi. Samamoodi ägavad suurenenud töökoormuse all kindlustusfirmad.