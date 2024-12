GALERII JA VIDEO Kärbi tolamängimine meelitas kossusaali rekordpubliku: Minu tants oli oluliselt parem kui meeskonna mäng!

Seejärel löödi saalis tuled maha ja kõlaritest hakkas üürgama Lõuna-Korea popptähe Psy hitt “Gangnam Style”, millel on teada-tuntud tantsusammudki. Seda tiimi juht ühes tantsutüdrukutega jäljendaski.

Kui hästi see välja tuli, jäi siinkirjutajale suuresti saladuseks, sest saalis oli lihtsalt nii hämar. Igatahes oli pimeduses näha, et tantsutüdrukute keskel liikus üks suurem kogu. Kunagine tantsusaate kohtunik Jüri Nael ilmselt sellise etteaste puhul edasipääsu poleks taganud, aga pulli peab ju saama. Küll meeldis see kangesti Kalev/Cramo fännirühmitusele, mille eestvedaja kinkis Kärbile puusanõksude eest hularõnga.