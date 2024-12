Alev tegi elu sõidu, milleni pole eestlased kümme aastat küündinud: Olen tõeliselt rahul

Pärnumaalane avaldas, et kui ta on varasemalt sihtpaika reisinud mitu päeva varem, katsetas ta seekord midagi uut ehk läks Davosi vahetult enne mõõduvõttu. Alev jõudis Zürichi lennujaama reede õhtul ja veetis öö lennujaama hotellis. Davosi jõudis ta alles laupäeva lõunal.

Pühapäevases 21,6 kilomeetri eraldistardist klassikasõidus tuli starti 90 meest. Juba esimeses vaheajapunktis sai aru, et Alev on heas hoos – kui kõik mehed olid 2,1kilomeetri kontrollpunkti läbinud, kuulus eestlasele 16. aeg. Poolel maal oli Tori vallast Jõesuu külast pärit suusataja tõusnud 14ndaks ja 16,5 kilomeetri vaheajapunktiks juba kümnendaks.

"Olen karjääri parima tulemusega tõeliselt rahul,” kommenteeris Alev märgilist sõitu. "Täna oli super enesetunne. Mäestikus on mulle alati meeldinud võistelda. Hooldemeeskonnale sügav kummardus ja müts maha – suusad olid ka ikkagi superhead ja andsid võimaluse maailma tipuga konkureerida. Alustasin tugevalt ja sõitsin tempoga, mida olen trennis praktiseerinud ja millega uskusin, et suudan ilusti lõpuni sõita. Lõpukiirusest jäi veidi puudu, aga minu tugevus on sõita ühtlaselt ja korraliku kiirusega – just see tõi mulle kõrge koha."