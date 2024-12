Tori vald pälvis taas muinsuse väärtustaja tiitli

Tori vallaarhitekti Helle-Triin Hansumäe sõnutsi on Sindis taastatud hoone saanud palju positiivset tähelepanu nii kohalikelt elanikelt kui mujalt Eestist.

“Vana hoone kordategemine on kallim ja tülikam kui uue ehitamine, aga ajaloopärandi säilitamine on hindamatu väärtusega nii praegustele kui tulevastele elanikele,” kiitis vallaarhitekt ettevõtmist.

Hoones asuvad kolm korterit, mis on antud üürile haridustöötajatele. See samm on aidanud tõsta Tori vallas töötamise atraktiivsust, pakkudes spetsialistidele lisamotivatsiooni ja mugavaid elamistingimusi.