Vambola Paavo Midagi enamat kui lihtsalt uudised

Oma 33 aastase raadio- ja telekarjääri jooksul olen näinud igasuguseid pressiesindajaid. Seda meeldivam on aasta hiljem tõdeda, et Pärnu on saanud väärilise järelkasvu. Kristi Raidla sai juba kuuga omaks. Temas on särtsu, ekraanilt vaatab vastu elu, mida enamikul “Aktuaalse kaamera” ja raadioreporteritel jääb vajaka.