Vapruse suurim väravakütt lahkus klubist, kapten jätkab

"Miski ei kesta lõputult, minu tee Vapruse jalgpalliperes on lõpu leidnud. Ma tänan kõiki, kes selle teekonnaga seotud on olnud, ja eriti suur aitäh Vapratele Karudele! On olnud lahe sõit ja edu kogu klubile tulevikuks! Kohtume tribüünidel!" märkis Tiismaa.

"Kolm meeldejäävat hooaega kolla-mustas seljataga, on aeg võtta vastu uusi väljakutseid," avaldas Kask, kes sõlmis Nõmme Kaljuga kaheaastase lepingu. "Tänan klubi ja treenereid usalduse eest! Olen leidnud võistkonnast palju häid sõpru, kellele kindlasti kaasa elama jään. Eriline austus on mul Vaprate Karude vastu, kes teevad ägedat asja. Päris lahe tunne on, kui võõrsil olles justkui koduväljakul mängiks, sest fännid teevad nii kõva kisa. Igal juhul soovin Vaprusele edu ja usun et kõik läheb hästi!"