Galerii Taaskasutusnäitus laseb fantaasial lennata: laualt selga, akna eest jalga, nõelutud nõud

Niikaugele kui tunnetame või teame oma esivanemate oskusi ja teadmisi, võime alateadlikult oma oskuste ning mälestustega rännata. Igaüks meist kannab nende pärandit juba alateadlikult. Samuti on juured need, mis meid toidavad ja millega ammutame aina uusi ideid ja teadmisi. Vahel võivad juured põimuda ja sellest sümbioosist sünnib miskit väekat. Näitusel osalevad kunstnikud on ennast lasknud inspireerida alateemast. Nii näeb vanadest raamatutest loodud jõulukroone, rannast leitud riidekirstu kaanest seinamaali, kohvipaksust ehteid. Erilist tähelepanu on pööratud kliimasoojenemisele, näiteks on leitud lahendus lumepuuduse korral kelgule ja uskudele. Paljud teosed on loodud tootmis- või käsitööjääkidest.