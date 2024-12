Kuidas jõulude ajal mitte hulluks minna ehk Kentsakad küsimused tehisarule

Lõppude lõpuks jäägu see saladus jõuluvana ja isa vahele, nii on jõulud alati natuke müstilisemad ja maagilisemad.

Miks jõuluvana vahel naabrionu häälega räägib?

Ah, see on üks neid jõulusaladusi, mis paneb nii mõnegi lapse mõtlema! Jõuluvana on väga mitmekülgne. Ta reisib ju kogu maailmas ja peab oskama rääkida eri keeltes ja mitmesuguse tooniga. Võib-olla püüab ta kõlada tuttavalt, et lastel oleks temaga lihtsam suhelda? Et lapsed tunneksid end temaga rääkides mugavamalt. See on osa tema jõuluimest.



Naabrionu võib samuti olla jõuluvana abiline. Nagu sa tead, on jõuluvanal palju abi vaja, sest kingitusi jagada ja kõigi lastega kohtuda on tohutu töö. Ehk laenab ta mõnikord oma "hääle" ja kohaloleku mõnele usaldusväärsele abimehele, näiteks sinu naabrionule?



Võib-olla jõuluvana peidab oma tõelist häält, sest ta ei taha, et kõik ta kohe ära tunneksid. Nii saab ta säilitada salapära.



Mõelgem nii: tähtis pole mitte see, kelle häält jõuluvana kasutab, vaid see, et ta toob rõõmu, kingitusi ja jõulumaagiat!

Kuidas jõuluvana ühe õhtu jooksul kõikidesse kodudesse jõuab?