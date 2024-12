Pärnu Postimehe aastalõpuintervjuu andis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kel tullu täitub kümme ametiaastat. Kuigi vahel on ta isegi mõelnud, et on meeri kabinetti jäänud liiga kauaks, kandideerib ta eesootavatel kohalikel valimistel uuesti. Kui õnnestub taas linnapea toolile saada, jääb ta sinna aga vaid poolteiseks aastaks. Pärast seda loodab Kosenkranius rahvast teenida juba hoopis uues ametis.