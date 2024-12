Hooaja antirekordi püstitanud Sadam sai kodusaalis hirmsa koslepi

Juba lahtihüppest saati oli näha, et kolmapäeva õhtu tuleb pärnakatele selline, mille tahaks kiiresti unustada: riiakad spurtisid kolme minuti järel 12:0 ette.

Sadam on nüüd viimasest kümnest vastasseisust kaotanud kaheksa ja tabelist vaatab vastu neli võitu ja üheksa allajäämist. See saldo annab 15 tiimi hulgas 12. koha, kui edestatakse vaid Viimsit, Keila KK-d ja Läti ülikooli. Zelli on 14 võidu ja kolme kaotusega teisel tabelireal.